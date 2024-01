Morte de bebê de 1 ano, em Planaltina, é investigada pela Polícia Civil

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) abriu um inquérito para investigar a morte de um bebê de 1 ano e 9 meses, em Planaltina. Henry Sousa de Oliveira faleceu no começo da manhã de 19 de janeiro, na casa da mãe e do namorado.

O caso é tratado com cautela pelos investigadores da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Em depoimento, a mãe do bebê disse que foi dormir e, por volta de 5h40, ao ir trocar a fralda do filho, percebeu que ele estava frio. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) esteve no local e constatou o óbito.

O Correio apurou que a causa da morte foi por traumatismo craniano por ação contundente, mas a polícia aguarda o laudo cadavérico. O delegado-chefe da 31ª DP, Fabrício Augusto, afirmou que o caso é sensível. “Estamos trabalhando arduamente para dar uma resposta mais técnica”, reforçou.