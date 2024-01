Brasília manterá temperaturas agradáveis neste domingo (28/1)

Com um comportamento parecido ao de ontem (27/1), Brasília terá um dia sem muita variação climática. "A temperatura ficará num patamar agradável, abaixo de 30°C. A mínima, em Brasília, foi registrada à noite, com 19°C. Ao longo do dia, na capital, a média será de 26°C e, no DF, 28°C. Já a umidade vai variar entre 50% e 95%", conta o meteorologista Glauco Freitas.

A expectativa é de que, a tarde concentre rajadas de ventos mais pesadas, com chuvas passageiras, e o cenário tende a ser o mesmo à noite. Além das chuvas isoladas, haverá maior quantidade de nuvens à noite, pelo que indicam os dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

"A precipitação mensal de chuva trouxe 150ml acima da média esperada para o período", explica Glauco Freitas. O acúmulo de chuvas traz maior incidência de águas em criadouros propícios para a multiplicação do Aedes aegypti — daí a contribuição da população para evitar este cenário. "Nos próximos dias, o tempo deve manter o padrão de verão. Nada impede a eventual ação de ondas de calor, entretanto", conclui o meteorologista.