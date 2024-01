Vestibular 60+ da UnB recebe concorrentes neste domingo (28/1). Seleção será acirrada

Ansiedade, expectativa e portões fechados! As provas do vestibular 60+ da Universidade de Brasília (UnB) começou! Com estacionamentos cheios, às 7h20 deste domingo (28/1), muitos condidatos já se aglomeravam em frente aos pavilhões João Calmon e Anísio Teixeira; e poucos minutos depois, já estavam devidamente acomodados em suas cadeiras.

A reitora Márcia Abrahão esteve presente para acompanhar a movimentação e conversou com alguns dos inscritos. "É emocionante vê-los interessados em entrar. Isso mostra que as pessoas 60+ têm total condição de fazer um curso universitário", disse ao Correio.

Segundo a professora, a iniciativa é também uma forma de combater o idadismo. Enquanto conversava com a reportagem, um dos participantes que entrava no pavilhão elogiou-a pela oportunidade. A candidata mais idosa, conforme informou a universidade, tem 88 anos e vai concorrer à geografia.

Em frente à sala onde aguardava para fazer a prova, Carlos Roberto do Nascimento, 60, relatou o desejo de cursar psicologia. Atuante na área de TI, o participante também é voluntário no Centro de Valorização da Vida (CVV) e estudante do UniSER. "Estou animado e ansioso para a seleção, até participei do aulão, espero que dê tudo certo", contou.



Carlos Roberto está animado para a chance de cursar psicologia (foto: Leticia Mouhamad/CB/D.A Press)

A aposentada Maria Pereira, 76, tem o sonho de cursar história e está com uma expectativa grande. Moradora do Lago Oeste, a costureira de um ateliê de alta costura, veio acompanhada da filha, a técnica de enfermagem Isabela Pereira, 42. "Ela sempre me acompanha em tudo, inclusive na profissão, pois também atuei como técnica em enfermagem", narrou. Para a filha, sobrava orgulho. "Estou torcendo para que ela possa realizar esse sonho".

Já Maria Lúcia Freitas, 67, almeja a graduação de música. A ex-bancária cursou, em 1989, o curso de pedagogia e confidenciou o desejo de voltar a estudar na universidade. "Ainda quero aprender muita coisa e acho fantástica essa oportunidade, pois vejo pessoas, assim como eu, com muita vontade de aprender". Sobre o ambiente universitário, relatou "sempre gostei daqui e nunca deixei de ser bem recebida. Adoro a diversidade da UnB".

Maria Pereira esteve acompanhada da filha Isabela e deseja cursar história (foto: Leticia Mouhamad/CB/D.A Press)

Seleção acirrada

Foram 3.013 inscrições homologadas e 136 vagas em 37 cursos presenciais de graduação espalhados pelos quatro campi (Planaltina, Gama, Ceilândia, Asa Norte).O curso mais concorrido é o de psicologia, com 566 candidatos.

Para a seleção, será aplicado um exame de habilidades e conhecimentos, mediante prova de redação em Língua Portuguesa, com limite de 30 linhas, que avaliará as habilidades de expressão na modalidade escrita e utilização das normas na produção textual. A avaliação é de caráter classificatório e eliminatório.

A seleção exclusiva faz parte da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (Pespec).O ingresso dos aprovados será já no 1º semestre letivo de 2024, com início das aulas em 18 de março. Além da idade mínima, é necessário ter concluído o ensino médio.