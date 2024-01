GDF faz busca ativa por órfãos do feminicídio no DF para auxílio financeiro

A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) faz busca ativa pelos órfãos dos crimes de feminicídio na capital para serem atendidos pelo programa Acolher Eles e Elas. As crianças e adolescentes que tiveram as mães assassinadas por companheiros e ex-companheiros irão receber um auxílio financeiro no valor de um salário mínimo. Segundo a pasta, pelo menos 352 crianças e jovens de até 18 anos terão direito ao amparo do benefício. Desde 2015, já foram contabilizados 186 casos de feminicídio no DF.



De acordo com a SMDF, além da busca ativa, as famílias dos órfãos também podem entrar em contato com a pasta pelos telefones (61) 3330-3118 e (61) 3330-3105. Neste primeiro contato, a equipe da secretaria detalha quais documentos devem ser apresentados e agenda o atendimento individual na sede da pasta, que fica no anexo do Palácio do Buriti.

Após a confirmação do benefício, os órfãos receberão o cartão-benefício disponibilizado pelo Banco de Brasília (BRB), no prazo de até 30 dias, no endereço indicado no cadastro. O auxílio financeiro, descrito na Lei nº 7.314, é uma política pública de assistência às vítimas realizada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) a fim de amenizar os impactos psicológicos das crianças e jovens.

Documentos a serem apresentados:

Boletim de ocorrência;

Comprovante de residência;

Comprovante do vínculo com o órfão;

Documentos pessoais do órfão e do responsável;

Formulário de vulnerabilidade entregue pela Secretaria da Mulher.



Com informações da SMDF

Saiba Mais Cidades DF Adolescente de 17 anos é apreendido após assalto com faca em Águas Claras

Adolescente de 17 anos é apreendido após assalto com faca em Águas Claras Cidades DF Carro do fumacê vai passar em 14 regiões nesta segunda; confira quais

Carro do fumacê vai passar em 14 regiões nesta segunda; confira quais Cidades DF DF tem 244 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (29/1)

DF tem 244 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (29/1) Cidades DF Adolescente bêbado é apreendido após furar blitz no Lago Oeste