Adolescente de 17 anos é apreendido após assalto com faca em Águas Claras

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por policiais militares do 17º Batalhão, por ato infracional análogo a roubo. A captura ocorreu na noite desse sábado (27/1), por volta das 21h30, no parque de Águas Claras.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de roubo e, ao chegar no local indicado, as vítimas relataram o ocorrido e informaram as características do suspeito.

Os militares iniciaram o patrulhamento e acabaram encontrando o rapaz em uma das passarelas da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Porém, assim que percebeu a aproximação da viatura, o criminoso fugiu e se escondeu em um matagal.

Após uma longa varredura no local, os militares encontraram o adolescente, portando uma faca e os dois aparelhos celulares das vítimas. O autor foi encaminhado à Segunda Delegacia da Criança e do Adolescente, em Taguatinga.