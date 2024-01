DF tem 244 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (29/1)

As agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 244 vagas de emprego, nesta segunda-feira (29/1). Mais da metade dessas vagas são voltadas para o setor do comércio, com oportunidades para trabalhar como vendedor, atendente de lojas e mercados e cumim sendo a maioria delas.

Em Taguatinga Norte, são 30 vagas para vendedores pracistas para as quais não são exigida experiência prévia. O salário oferecido é de R$ 1.412. Na mesma região, há 18 vagas para tendentes de lojas e mercados, com salário de R$ 1.550, o mesmo oferecido para 20 vendedores internos que atuarão em Samambaia Sul. Todas as vagas exigem ensino médio completo e, além do salário, oferecem benefícios aos funcionários.

Já na Zona Industrial, há a demanda de 15 cumins, com a remuneração de R$ 1.425, que não requer experiência prévia, basta ter o ensino fundamental completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que não haja interesse em nenhuma das vagas disponíveis, o cadastro vale para oportunidades futuras, uma vez que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores interessados em ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Além disso, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), pode ser utilizado.