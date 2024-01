Feminicídio: mulher é morta pelo ex com tiro na cabeça no Novo Gama

O crime de feminicídio fez mais uma vítima neste fim de semana. Desta vez, o caso ocorreu no Novo Gama, região do Entorno do Distrito Federal. Uma mulher foi morta pelo ex-companheiro com um tiro na cabeça no sábado (28/1). Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o casal teria discutido e o homem disparou com uma arma de fogo contra a ex.

De acordo com a PCGO, um policial da Polícia Militar de Goiás compareceu a delegacia para informar sobre a ocorrência de um feminicídio no Bairro Residencial Santa Luzia, no Novo Gama (GO). O autor e a vítima teriam iniciado uma discussão momentos antes do crime, por motivo desconhecido. Demonstrando comportamento violento, o homem teria sacado a arma de fogo e atirado na cabeça da vítima.

O local do crime foi submetido a perícia e o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal de Luziânia (GO). A PCGO não confirmou se o autor foi preso ou está foragido.