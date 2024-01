Codhab inicia processo seletivo para trabalho voluntário no DF

Por Caio Ramos*

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) irá promover processo seletivo para a criação do banco de cadastro reserva do projeto de serviço voluntário para a comunidade. A iniciativa foi publicada na edição desta segunda-feira (29/1) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As inscrições podem ser feitas até 19 de fevereiro, das 8h às 17h, pelo site.

O projeto consiste em incentivar a presença das pessoas nos programas de habitação e regularização, assim, apoiando o desenvolvimento habitacional que é realizado pela CodHab. O voluntário irá auxiliar com o processo analisando a documentação de candidatos inscritos nos projetos de habitação e regularização.

São 100 vagas, sendo 50 para o turno matutino e 50 para o vespertino e o auxílio é de R$ 40 de alimentação e R$ 11 de passagem para cada dia trabalhado. O serviço será feito por um ano, e pode ser renovado durante o período, a depender do interesse da Codhab. A carga horária do voluntário vai seguir o horário regular de expediente da companhia, das 8 às 12h e das 14h às 18h.

O processo seletivo será realizado com a análise do currículo e na entrevista avaliando a competência para a realização do projeto. A data provável do resultado do processo seletivo será em 4 de março.

*Estagiário sob a supervisão de Suzano Almeida

