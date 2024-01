Bombeiro do DF que baleou mulher na cabeça é exonerado do GSI

O sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) Andrey Suanno Butkewitsch, 40 anos, foi exonerado do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O militar está preso, acusado de cometer quatro tentativas de homicídio — entre elas, o de uma mulher, de 30 anos, que foi baleada na cabeça. O crime ocorreu na madrugada desse domingo (28/1), após uma discussão em um bar, em Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros.



Por meio de nota oficial, o GSI informou que, assim que tomou conhecimento dos fatos, exonerou o 2º sargento. Andrey era lotado na Brigada de Salvamento e Combate a Incêndio da Coordenação-Geral de Segurança de Instalações.

Jovem segue internada (foto: Redes sociais)



As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) revelaram que o sargento chegou ao bar acompanhado de um amigo, o advogado Sandro Fleury Batista. Andrey estava na fila do estabelecimento para efetuar o pagamento e estaria olhando para Jully, o que incomodou o noivo da jovem. O homem, então, resolveu tirar satisfação com Andrey e os dois iniciaram uma luta corporal.

Imagens obtidas pelas câmeras do circuito interno de segurança do bar mostram o momento das agressões. Após o término da briga, Jully, o noivo e os outros dois amigos saíram e foram para o carro para depois seguirem ao local onde estavam hospedados. “O militar e um amigo foram ao veículo da vítima e o militar efetuou um disparo no carro. O companheiro da vítima só ouviu o barulho e não percebeu nada. No trajeto, percebeu que a vítima estava passando mal e ela chegou a vomitar no carro. Foi quando ele percebeu que a moça havia sido alvejada na parte posterior da região encefálica”, afirmou o delegado José Sena.

Jully foi encaminhada às pressas ao hospital e passou por cirurgia. Segundo a família, a expectativa é de que a jovem seja transferida para o quarto de internação em breve. Pelo Instagram da empreendedora, o noivo atualizou o quadro de saúde da jovem. “Jully está se recuperando após a cirurgia. Estamos otimistas com a recuperação e, em breve, ela será transferida para o quarto de internação”, escreveu.

O militar e o amigo foram encontrados em uma caminhonete. Na delegacia, Andrey confessou que houve a discussão e disse ter atirado na intenção de intimidar os envolvidos, mas não para atingir a vítima. No entanto, a polícia entendeu que houve a tentativa de ferir não só Jully, mas os outros três passageiros do veículo. Por causa disso, o bombeiro será indiciado por quatro tentativas de homicídio. “Vamos angariar mais elementos e coletar imagens de monitoramento para saber se houve perseguição por parte do bombeiro contra as vítimas”, finalizou o delegado.