Maquiadora do DF é baleada na cabeça por bombeiro após discussão em bar

Uma discussão em um bar de Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, terminou com uma jovem baleada na cabeça. A maquiadora Jully da Gama Carvalho é moradora do Riacho Fundo (DF) e estava acompanhada do noivo e outros dois amigos, quando levou um tiro. O autor dos disparos é Andrey Suanno Butkewitsch, segundo-sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

O crime ocorreu na madrugada de domingo (28/1). O delegado à frente do caso, José Sena, explicou que o militar estava na fila do estabelecimento para efetuar o pagamento e estaria olhando para Jully, o que incomodou o noivo da jovem. O homem, então, resolveu tirar satisfação com Andrey e os dois iniciaram uma luta corporal.

Vídeo obtido pelas câmeras do circuito interno de segurança do bar mostram o momento das agressões. Após o término da briga, Jully, o noivo e os outros dois amigos saíram e foram para o carro para seguirem ao local onde estavam hospedados. “O militar e um amigo foram ao veículo da vítima e o militar efetuou um disparo no carro. O companheiro da vítima só ouviu o barulho e não percebeu nada. No trajeto, percebeu que a vítima estava passando mal e ela chegou a vomitar no carro. Foi quando ele percebeu que a moça havia sido alvejada na parte posterior da região encefálica”, afirmou o delegado.

A maquiadora foi encaminhada ao Hospital de Base, onde passou por cirurgia. Pelo Instagram da empreendedora, o noivo atualizou o quadro de saúde da jovem. “Jully está se recuperando após a cirurgia. Estamos otimistas com a recuperação e, em breve, ela será transferida para o quarto de internação”, disse.

Prisão

O militar e o amigo foram encontrados em uma caminhonete. Na delegacia, Andrey confessou que houve a discussão e disse ter atirado na intenção de intimidar os envolvidos, mas não para atingir a vítima. No entanto, a polícia entendeu que houve, sim, a tentativa de ferir não só Jully, mas os outros três passageiros do veículo. Por causa disso, o bombeiro será indiciado por homicídio qualificado tentado contra as quatro vítimas. “Vamos angariar mais elementos e coletar imagens de monitoramento para saber se houve perseguição por parte do bombeiro contra as vítimas”.

Andrey Suanno Butkewitsch, segundo-sargento do Corpo de Bombeiros, vai responder pelo crime (foto: Redes sociais)

O Correio apurou que o amigo do bombeiro, o advogado Sandro Fleury Batista, também foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.