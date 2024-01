Veja em quais regiões o carro do fumacê passará nesta terça (30/1)

Com a alta de casos, o Governo do Distrito Federal (GDF) segue no combate à dengue. Como medida para evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença Aedes aegypti, mais 12 regiões administrativas vão receber a ação preventiva do carro do fumacê, como Gama, Samambaia, Guará, Ceilândia e Sobradinho II. (Confira as regiões abaixo).



O veículo de aplicação do inseticida de ultrabaixo volume (UBV) passará das 17h às 19h. Além de ter feito a rota mais cedo, das 4h às 6h, nas mesmas localidades. A recomendação é para que as pessoas abram portas e janelas quando passar o carro.

Aumento de casos

O número de casos de dengue no DF subiu para 29.490, segundo a informação obtida em primeira mão pelo Correio durante entrevista com a secretária de saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, ao CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília — desta segunda-feira (29/1). Até o momento, são seis óbitos pela doença e outras 24 mortes seguem em investigação.

Regiões:

Gama: Quadra 4 Setor Sul; Quadra 17, 18, 20, 21 Setor Oeste;

Samambaia: Quadra 401;

Guará: QE 28 conjuntos A, B, C, D, E, I, K, N, M, O; QE 15 conjuntos E, G, H, N, I;

Paranoá: Quadra 21; Quadra 28 conjunto N; Quadra 31 conjunto A;

Ceilândia: QNM 21 conjunto C; QNM 22 conjuntos F e M;

Sobradinho II: Quadra 3, 4, 5 Buritizinho;

Taguatinga: QNL 12 e 14; QSD 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24;

Recanto das Emas: Quadra 303, 304, 307; Condomínio Ócio Quadra 5 a 9;

Planaltina: Jardim Roriz Quadra 2 conjuntos 2D e 2E; Quadra 3 conjuntos 3A e 3C; Quadra 4 conjunto 4J;

Lago Norte: QI 2, 4 e 6;

Vila Planalto;

São Sebastião: Vila Nova Rua 48, 49 e 50 Setor Tradicional.