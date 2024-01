Projeto leva serviços gratuitos a mulheres de 12 regiões do DF; veja

As atividades vão ocorrer de 5 de fevereiro a 28 de junho e são destinadas a mulheres de todas as idades - (crédito: Reprodução/Freepik) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

O projeto itinerante "Mulher nas Cidades", que visa proporcionar cidadania a mulheres de 12 Regiões Administrativas do Distrito Federal, oferecerá atendimentos gratuitos na área da saúde, em serviços de emissão de documentos, consultoria jurídica cível e familiar, além de cursos de qualificação profissional e palestras. As atividades vão ocorrer de 5 de fevereiro a 28 de junho.

As mulheres interessadas em participar podem se inscrever pela internet, acessando o site do projeto, ou presencialmente, nas administrações regionais das cidades onde as atividades serão desenvolvidas. As regiões contempladas pelo projeto serão: Santa Maria, Estrutural, Paranoá, Itapoã, Ceilândia, Samambaia, Guará, Arapoanga, Planaltina, Sobradinho II, Brazlândia e São Sebastião.

O projeto é uma parceria entre a Associação Amigos do Futuro e a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF). A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, afirma que o projeto tem o intuito de criar um ambiente acolhedor e descentralizar os atendimentos. "Queremos, cada vez mais, aproximar nossos programas e projetos do cotidiano das mulheres. Essa ação abraça integralmente suas necessidades. Estamos acolhendo aquelas que estão em vulnerabilidade e levando informações para transformar vidas", destaca Giselle.

No âmbito da saúde, serão oferecidas consultas médicas básicas, medição da pressão arterial, distribuição de preservativos, exame de vista, palestra sobre prevenção do uso abusivo de drogas, orientação psicológica, aplicação de flúor dentário e distribuição de kits de higiene dental.

Já no eixo de desenvolvimento social, econômico e trabalho, o projeto realizará palestra sobre violência contra a mulher, curso de corte de cabelo, curso de designer de sobrancelha, curso de manicure e pedicure, curso de designer de cílios, curso de culinária básica e confeitaria e curso de corte e costura.

Os cursos com carga horária de 20h, sendo 4 horas por 5 dias, abrangem palestra de empoderamento feminino, palestra de educação financeira, palestra de empreendedorismo e palestra de cooperativismo. Para obter mais informações, acesse o site do "Mulher nas Cidades".

Serviço

Datas e locais do projeto:

Santa Maria (5 a a 9/2)

Endereço: Quadra Central 01. Conjunto H Lote 01—Santa Maria (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Estrutural (19 a 23/2)

Endereço: Setor Central, Área Especial 5 s/n – Estrutural (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Paranoá (4 a 8/3)

Endereço: Praça Central, s/n—lt 1 – Paranoá (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Itapoã (11 a 15/3)

Endereço: Quadra 378, Conjunto A, área nº 01 lote 04 Del Lago - Itapoã (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Ceilândia (18 a 22/3)

Endereço: QNM 13, Módulo B - Ceilândia (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Samambaia (8 a 12/4)

Endereço: Centro Urbano - Samambaia Sul (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Guará (22 a 26/4)

Endereço: QE 25 Guará II (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Arapoanga (6 a 10/5)

Endereço: Loteamento Portal do Amanhecer - Vila Nossa Sra. de Fátima – Aarapoanga (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Planaltina (13 a 17/5)

Endereço: Setor administrativo, Avenida Uberdan (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Sobradinho II (20 a 24/5)

Endereço: AR 9 Quadra—Sobradinho II (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

Brazlândia (3 a 7/6)

Endereço: St. Tradicional Q 16—Brazlândia (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h

São Sebastião (24 a 28/6)

Endereço: Q. 101 Conjunto 08—São Sebastião (ao lado da Administração Regional)

Horário: 09h as 18h