Corpo de jovem que morreu em teste físico será velado nesta quarta (31/1)

Familiares e amigos irão se despedir de Gabriela Rosa dos Santos Gontijo, 27 anos, nesta quarta-feira (31/1), no Cemitério do Gama. O velório está marcado para as 15h, e em seguida ocorrerá o sepultamento, às 16h. A jovem morreu após se submeter a um Teste de Aptidão Física (TAF), no domingo (28/1), para ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Durante o percurso, ela teve um mal súbito, chegou a ser levada ao hospital, ficou internada, mas não resistiu e faleceu na segunda-feira (29/1).

O velório está marcado para às 15h, e em seguida ocorre o sepultamento às 16h (foto: Arquivo pessoal )



Investigação



O delegado-chefe da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), Wisllei Salomão, afirmou que as diligências estão apurando as circunstâncias e a causa da morte da jovem. No momento, é aguardado o laudo do Instituto de Medicina Legal (IML). “Vamos apurar o histórico médico dela”, disse.

Em nota, a PMDF lamentou e se solidarizou com os familiares e amigos da candidata. "Com relação ao Teste de Aptidão Física (TAF), cabe esclarecer que todos os aspectos que envolvem a aplicação das provas são de responsabilidade da banca examinadora. Não houve nenhuma participação da Polícia Militar do Distrito Federal durante os dois dias do TAF", informou a instituição.