Bloco das Montadas tem local e horário novos no carnaval 2024

Premiado já três vezes pelo CB. Folia, o Bloco das Montadas é um dos mais esperados do carnaval de Brasília. Unindo festa e direito à diversidade, neste ano, o bloco ocorrerá em local diferente, mudando do Setor Bancário Norte para o gramado da Biblioteca Nacional, próximo à Rodoviária do Plano Piloto. Além disso, uma grande atração internacional marcará presença: a cantora e apresentadora do Drag Race Brasil Grag Queen, vencedora da primeira temporada do reality show Queen Of The Universe, nos Estados Unidos.

A diretora do coletivo Distrito Drag e responsável pela festividade, Ruth Venceremos, contou ao Correio que a mudança se deu por conta da disponibilidade de espaço para a grande quantidade de foliões que comparecem ao bloco.

Outra novidade é que o bloco vai começar mais cedo, às 10h, em 11 de fevereiro, no domingo de carnaval. O bloco integra o circuito Brasília em Folia e prepara uma série de atrações musicais, como a cantora Dhi Ribeiro (ex-The Voice Brasil), o grupo Maria Vai Casoutras, a bateria da escola de samba Capela Imperial, o Cortejo de Fanfarras, com As Maluvidas, Vivendo e Batucando, e Capivareta Repercussiva e os DJs Nicolas Magalhães, Túlio Bueno, Júnior K e Patty Peronti.

Além de muita música animada, um elenco representativo da cena drag queen do DF incrementará a folia com performances artísticas. São elas: Allice Bombom, Linda Brondi, Gal Maria, Adora Black, Madison Parker, Oriana, K-Halla, Pérola Negra, Avellaskis e Larissa West.

Criado e protagonizado por artistas transformistas, o Bloco das Montadas surgiu em 2018. A expectativa, naquele ano, era reunir 500 pessoas, mas 15 mil se juntaram à festa do Distrito Drag. Em 2019, 2020 e 2023, a atração foi eleita, por voto popular, como o melhor e mais seguro bloco de carnaval do DF em premiação realizada pelo Correio Braziliense. Na edição de 2023, o público registrado foi de 100 mil pessoas.

Circuito

Com quatro dias de ocupação no Carnaval do DF 2024, o Circuito Brasília em Folia é composto pela Plataforma da Diversidade (Eixo Cultural Ibero Americano), Setor Carnavalesco Sul (Em frente ao Museu dos Correios) e Plataforma Monumental (Gramado da Biblioteca Nacional). Além dos palcos nas plataformas, a agenda carnavalesca inclui fanfarras, blocos e trios elétricos que transitam no circuito nos sentidos Via S2 e Eixo Monumental. Toda a agenda está disponível no site bsbemfolia.com.br.