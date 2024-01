Roubo

Preso homem que roubou chácara e rendeu vítimas com pedaços de pau O roubo ocorreu em 23 de abril do ano passado e, na ocasião, o autor invadiu a chácara com outros dois criminosos, na região de Brazlândia, e rendeu as vítimas com pedaços de pau. O assaltante foi preso em Goiás em operação conjunta da PCDF com a PMGO