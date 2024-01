Morador colocava fezes em caixa de correspondência de síndica na Asa Norte

A síndica de um prédio da Asa Norte Sílvia Pérez, 59 anos, tem vivido episódios de ameaças e atitudes desequilibradas por parte do morador que não aceita as regras de convivência do edifício e questiona as taxas de manutenção do residencial.

A mulher detalha que tudo começou quando ela assumiu a administração do prédio, em 2018, e Marx Amaro Motta já tinha um histórico de intimidações e ameaças com a antiga gestora. “Quando eu assumi, ele continuou a fazer tudo aquilo comigo”, conta Silvia. “Foi quando ele percebeu que eu não iria lhe dar um tratamento privilegiado, ele começou a enviar e-mail ameaçando”, relata.

No mesmo ano, ela pediu uma medida protetiva contra Max, a qual foi deferida e ele condenado. ”A medida teve fim em 2022, e ele voltou com tudo, fazendo pichações nas paredes da porta dele, da vaga da garagem me xingando, além de sempre enviar e-mail com intimações”, conta Silvia, reforçando que tem duas sentenças contra o morador, e ele recorreu de ambas, além de uma medida protetiva de urgência requerida em novembro de 2023.

Entre os diversos terrores vividos, Silvia relata que o morador serrou sua caixa de correspondência, colocou preservativos, comida estrada, ovos quebrados, uma Bíblia com bilhetes em tons ameaçadores e fraldas com fezes no local.

Silva afirma que a situação virou um ciclo: ele faz infrações e é multado, e em seguida, volta com as atitudes. “Eu tenho medo da conduta dele, por conta da minha família e dos moradores do prédio”, afirma Sílvia.



O Correio entrou em contato com a defesa de Marx Amaro Motta, mas até a publicação desta matéria não havia respondido. O espaço segue aberto para manifestações.

Expulsão

Os moradores do residencial irão se reunir, às 19h, desta quarta-feira (31/1), para debater sobre o condomínio. Assembleia vai definir uma multa fixa pelos atos e será votada a expulsão de Marx. “Espero que conseguíamos resolver isso para que o prédio volte à normalidade e possamos cuidar do patrimônio”, conta a síndica.