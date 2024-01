Colega de empreiteiro morto é sequestrado por grupo armado; veja vídeo

Mais de um ano depois do sequestro e morte do empreiteiro Daniel Carvalho da Silva, 31 anos, uma pessoa próxima a ele foi alvo de uma ação criminosa similar orquestrada no Gama. O caso ocorreu em novembro do ano passado, mas só veio à tona nesta quarta-feira (31/1).

A vítima foi um homem, de 30 anos. O Correio apurou que o rapaz é do mesmo círculo de amizades do empreiteiro. Na noite de 16 de novembro do ano passado, a vítima dirigia uma caminhonete na Ponte Alta do Gama, quando foi “fechada” por dois veículos. Câmeras do circuito interno de segurança da via mostram o momento em que os criminosos, separados nos dois carros, usam rotolights para abordar o motorista.

Armados, os sequestradores descem dos carros, rendem a vítima e a algemam. De acordo com as investigações da Divisão de Roubo e Sequestro (DRS), os autores se passaram por policiais e chegaram a usar colete à prova de balas, distintivos e pistolas.

Rendida, a vítima foi levada a um cativeiro, em uma casa localizada em frente ao Fórum do Novo Gama (GO). Na madrugada do dia seguinte, em 17 de novembro, eles entraram em contato com a família do motorista e pediram dinheiro para resgate. Com o avanço das investigações, os sequestradores abandonaram o cativeiro e a vítima permaneceu no local algemada e amarrada, mas conseguiu soltar as pernas e fugiu.

Um dos sequestradores foi preso em flagrante, em via pública, e os dois veículos utilizados na abordagem foram apreendidos. Outros dois sequestradores estão presos preventivamente.

Caso do empreiteiro

Daniel Carvalho desapareceu em outubro de 2022, quando saía de uma igreja, em Ceilândia. Os envolvidos no sequestro e na morte do empreiteiro são: Rinaldo Márcio de Oliveira, Benevaldo Barbosa Novais e seu irmão, Édson Barbosa. Eles foram condenados a mais de 150 anos de prisão

Os detalhes do sequestro de Daniel foram revelados em primeira mão pelo Correio. Na noite de 26 de outubro do ano passado, Daniel, morador de Samambaia, saiu de casa para ir até o Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, em Ceilândia. De lá, ele tinha marcado um encontro com a ex-companheira. No entanto, ao sair da igreja, o empreiteiro foi abordado por, ao menos, duas pessoas que estavam de carro.

Dias após o desaparecimento de Daniel, a Polícia Civil descobriu os detalhes do sumiço do empreiteiro. As investigações revelaram que Rinaldo, Benevaldo e Edson tramaram todo o crime, além de assassinar e ocultar o corpo do empreiteiro.