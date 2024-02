Até a última segunda-feira (29/1), as unidades de saúde do Distrito Federal notificaram 30.434 casos de dengue em 2024. Desses, 29.492 são casos prováveis e 942 foram descartados. Segundo o documento, neste ano, seis pessoas morreram de dengue, sendo uma criança entre cinco e nove anos, dois idosos entre 70 e 79 anos e três adultos entre 20 e 49 anos.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (1/2), a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, informou que o DF vai receber vacinas da primeira remessa do imunizante Qdenga, conforme pedido da vice-governadora, Celina Leão, ao Ministério da Saúde.

“A vacina trará um retorno a médio e longo prazo. O laboratório produtor da vacina é único e não tem capacidade para produzir vacina na necessidade do país. 1,2% da população do país será contemplada com a primeira remessa”, declarou a secretária.

Na coletiva, foi anunciado ainda que o DF firmou parceria com faculdades de medicina para que os estudantes ajudem no atendimento aos pacientes com sintomas de dengue nas unidades de saúde. Alunos da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (Fepecs-DF) e do Uniceub devem participar da parceria, cujos detalhes serão divulgados em breve.

Estiveram presentes na coletiva o comandante do 32 Grupo de Artilharia de Campanha, Diogo Kristoschek; o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana, Silvio de Moraes Vieira; a secretária de Saúde do DF, Lucilene Florêncio; o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha; a comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, coronel Mônica Mesquita e o secretário de Proteção da Ordem Urbanística, Cristiano Mangueira de Sousa.