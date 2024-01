Um a cada 90 moradores do Distrito Federal pegou dengue em janeiro de 2024. Um levantamento realizado pelo Correio, utilizando os dados do Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde, aponta ainda que o DF é líder em incidências de caso por 100 mil habitantes e que é quase quatro vezes maior do que o estado que ocupa a segunda posição: Minas Gerais.

Em 25 de janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) declarou situação de emergência na saúde pública por conta do aumento expressivo de casos de dengue na capital do país. O DF é um dos que mais teve aumento no número de casos, segundo o Ministério da Saúde.

Os dados da dengue foram divulgados no Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde — e atualizados às 14h17 desta quarta-feira (31/1). Ao todo, foram computados apenas em janeiro 31.236 casos da doença no DF e sete mortes, sendo que ainda existem outras 23 casos fatais em análise.

Na terça-feira, em entrevista do programa CB.Poder, uma parceria do Correio com a TV Brasília, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, afirmou que "estamos vivendo uma epidemia de dengue".

Segundo o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o DF tem 2.817.381. Comparando o número de habitantes com o número de casos, é possível afirmar que uma a cada 90 pessoas teve dengue em 2024.