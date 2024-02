Três traficantes são presos após denúncia no Riacho Fundo II

Por Caio Ramos*

Três traficantes foram detidos pela polícia após uma denúncia de violência doméstica na região. A ocorrência foi atendida na tarde da última quarta-feira(31/1), às 17h, no conjunto 8 da QC 4, no Riacho Fundo II. Segundo os policiais, houve uma denúncia de um possível cárcere privado com a vítima que estava sendo violentada no domicílio.

Ao chegarem à residência, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 28° Batalhão (Gtop 28) flagraram os traficantes, com mais de R$ 30 mil em espécie, vários tabletes de maconha e uma balança de precisão. Os suspeitos foram presos e transportados até a 27ª Delegacia. A possível vítima violentada seria esposa de um dos criminosos, e disse às autoridades que não queria prestar queixa contra o marido.



*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado