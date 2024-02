Enfim, fevereiro chegou e trouxe consigo as esperadas tempestades de verão, que fizeram muitos brasilienses tirarem os casacos dos armários e preparem os guarda-chuvas. Nem todo mundo, porém, aprecia acordar com céu nublado e precipitações. "Lá vem a chuva para dificultar a vida do pobre", comentou uma comerciante no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), na manhã desta quinta-feira (1º/2).

A má notícia – para alguns – é que as tempestades devem permanecer durante o próximo final de semana, com pequenas aberturas do sol e temperaturas abaixo dos 30ºC, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Vale lembrar que o Distrito Federal está sob alerta amarelo, que indica risco moderado para chuvas, com volume de até 50 mm. Estas podem ser acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas.

A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Glauco Freitas, meteorologista do Inmet, explicou que a união entre altas temperaturas e umidade é responsável pela formação de uma área de instabilidade, que favorece a ocorrência de chuvas. No DF, a temperatura mínima foi de 18ºC e a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade fica em torno dos 50% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima de 18ºC e a máxima pode atingir os 26ºC; a umidade fica entre 60% e 95%.