Ibaneis diz "não estar a fim de intervir" na eleição para presidente da OAB-DF

Uma das eleições mais acirradas e caras da capital do país, a disputa pelo cargo de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal (OAB-DF), ao menos por enquanto, não terá a interferência do governador Ibaneis Rocha (MDB). Foi o que garantiu o chefe do Executivo local, após a sua participação na sessão de abertura dos trabalhos da Câmara Legislativa, nesta quinta-feira (1º/2).

Ex-presidente da OAB-DF, Ibaneis afirma que tem boa recepção entre todos os advogados, mas que o grupo do qual fez parte dentro da ordem, se articula em torno do nome do criminalista Cleber Lopes. “Não tenho candidato definido. O grupo que eu participava, na OAB, está se mobilizando em torno do nome do Cleber Lopes Oliveira, e vou aguardar a decisão. Mas eu não estou muito a fim de intervir nessa questão da eleição, não. Eu tenho que respeitar (a eleição), pois fui votado por todos os advogados, sejam os que me apoiavam na ordem sejam os contrários à política que fazíamos na OAB e eu tenho tratado todos bem.”

Apesar do alinhamento de seu grupo com Cleber Lopes — defensor de Ibaneis em alguns processos na Justiça —, o governador elogiou o atual presidente da seccional local, que ainda não bateu o martelo sobre uma possível tentativa de reeleição. “Tenho respeito pelo Délio Lins e Silva, que tem sido um parceiro do governo. Conseguimos implementar projetos importantes, como na questão do atendimento dos advogados com recursos públicos. Então, vou ficar quieto na questão da ordem, por enquanto”, concluiu Ibaneis.

Além de Délio e Cleber, ainda está na corrida o advogado Ricardo Peres, sócio do ex-secretário da Casa Civil do primeiro mandato de Ibaneis Eumar Novacki. A eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal está prevista para novembro deste ano.

Colaborou Ana Maria Campos