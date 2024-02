Começa a vencer em 13/2 a cobrança da taxa de licenciamento de veículos

O prazo de pagamento do licenciamento vai de 13 a 17 de fevereiro. A taxa é de R$ 97 para todos os veículos. - (crédito: Antonio Cunha/Esp. CB/D.A Press) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A cobrança da taxa de licenciamento dos veículos registrados no DF, em 2024, está programada para acontecer entre os dias 13 e 17 de fevereiro, segundo o Detran. O órgão estabeleceu que motos, carros, caminhões, ônibus e utilitários (como vans e picapes) pagarão valor único de R$ 97. A arrecadação do tributo obedecerá uma data específica relacionada com o final da placa, conforme a seguinte listagem:

Placas com finais 1 e 2 - Vencimento 13/2

Placas com finais 3 e 4 - Vencimento 14/2

Placas com finais 5 e 6 - Vencimento 15/2

Placas com finais 7 e 8 - Vencimento 16/2

Placas com finais 9 e 0 - Vencimento 17/2

Os boletos do licenciamento podem ser obtidos pelo aplicativo Detran-DF Digital ou acessando o Portal de Serviços do departamento. Quatro instituições estão credenciadas para fazer o recolhimento do tributo: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco de Brasília e Sicoob.

O Detran ressaltou que não envia boleto com a cobrança dessa taxa por e-mail e que os proprietários devem estar atentos contra golpes. O documento para o pagamento também pode ser obtido em postos de atendimento do departamento e do Na Hora.





