Sábado de pré-carnaval será de tempo quente e chuvoso no DF, prevê Inmet

O tempo durante o final de semana de pré-carnaval no Distrito Federal deve se manter quente e abafado, características do verão na capital. Para este sábado (3/2), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que os foliões podem esperar muitas nuvens, com possibilidade de chuvas isoladas.

“A semana toda deve ser parecida, e a previsão é a de que chova na cidade toda em momentos diferentes. Nesta manhã, já tem vários raios se formando na região da divisa do quadradinho com Goiás: Gama e Águas Lindas", explica Olivio Bahia, meteorologista do Inmet.

A temperatura mínima desta manhã foi de 17ºC, registrada em Brazlândia. A máxima pode chegar a 30ºC. A umidade relativa do ar fica entre 95% e deve baixar para 50% no meio do dia.

O meteorologista ainda alerta para que os foliões tomem cuidado com a chuva, ventos e raios em meio aos festejos de carnaval. “Nos momentos de chuva, é bom que as pessoas evitem se abrigar embaixo de árvores e estruturas metálicas, por conta dos raios. E, apesar de a umidade estar boa, é sempre bom lembrar de se hidratar, pois o dia deve ficar quente”, aconselhou Olivio.