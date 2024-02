Dia da Mulher da DPDF terá vacinação e outros serviços

Na próxima segunda-feira (5/02), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) junto com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) disponibilizará vacinação contra hepatite B e tríplice viral (rubéola, caxumba e sarampo), febre amarela e DT (difteria e tétano), e outros serviços como de exames laboratoriais, orientação jurídica e consultas. A ação vai acontecer no Núcleo da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Asa Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

As senhas são limitadas e serão disponibilizadas apenas pela manhã, das 8h às 12h. Além da vacinação, 100 vagas para aferição de pressão ocular ofertada pelo Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB). Serão disponibilizadas no dia, exames de mamografias, exames citopatológicos, inserção de dispositivo intrauterino (DIU), atendimentos odontológicos e consultas, esses serviços serão realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). O Instituto Sabin também distribuirá vouchers de exames laboratoriais preventivos.

Outros Serviços

No dia vai ocorrer orientação jurídica, e serviços das Iniciais de Família e de Fazenda Pública como, por exemplo, atendimento psicossocial, exames de DNA gratuito e atendimentos de mediação, pela DPDF.

Prestação de serviços socioassistenciais por meio do Centro de Referência de Assistência Social Móvel (Cras Móvel).

O Serviço Nacional de Aprendizagem Profissional (Senac) estará presente no dia para orientações sobre o cadastro no Programa Senac de Gratuidade (PSG), que disponibiliza cursos gratuitos.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) fará atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais.

A Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus/DF), por meio da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (Subav), prestará apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

A ação conta com a parceria do Instituto Sabin, do Sesc, do Senac, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), da Codhab, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Saúde, da Sejus, da Sedet, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Fiocruz, do HOB, do TJDFT, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), da Caesb, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Administração Regional do Plano Piloto.