Suvaquinho da Asa anima o pré-carnaval de Brasília neste sábado

O pré-carnaval de Brasília começou, na manhã deste sábado (3/2), com o tradicional bloco Suvaquinho da Asa, no estacionamento do Complexo da Funarte, no Eixo Monumental. Voltado para crianças, o bloco criado em 2012 reuniu famílias animadas que levaram confetes, fantasias e muita espuma.

A programação começou às 10h, com brincadeiras, pintura de rosto, palhaços e animadores infantis. O bloco costuma atrair famílias animadas, oferecendo uma experiência festiva com música, dança e celebração no primeiro fim de semana de carnaval.

Ao som da Oficina Percussiva Vivendo e Batucando e da Orquestra Popular Menino de Ceilândia, os foliões animados cantavam e dançavam. De acordo com a organização, a estimativa é a de que aproximadamente 4 mil pessoas estivessem reunidas no local.

As amigas Raquel Oliveira, 41 anos, e Erika Fernandes, 43 anos, combinaram de se divertir juntas e levar as famílias para o primeiro sábado de carnaval do ano. Elas são mães das meninas Teresa de Oliveira e Maitê Fernandes, ambas de 5 anos. “Alegria, diversão e muita felicidade é o que estamos esperando para esse carnaval. A gente costumava curtir o carnaval antes e, agora que temos as meninas também, ensinamos pra elas a se divertir nessa época de festas”, contou Raquel.

Festa de pré-carnaval Suvaquinho da Asa (foto: Sarah Paes/Esp. CB/D.A. Press)

O bloco pioneiro do pré-carnaval brasiliense ainda disponibilizou brinquedos infláveis e o grupo de teatro Mapati apresentou o espetáculo Os saltimbancos. “Cada ano a gente pensa um pouco mais em como podemos melhorar a estrutura da festa. Este ano, temos várias tendas para que as crianças curtam na sombra, contratamos 13 brinquedos infláveis e colocamos embaixo das árvores para criar um ambiente fresco, e ainda contamos com duas palhaças que estão fazendo pinturas de rosto”, explicou o produtor cultural e presidente do bloco, Pablo Feitosa.

Aproximadamente às 13h30 uma chuva rápida fez com que foliões corressem para as tendas instaladas no estacionamento. Momentos antes, uma mãe perdeu a filha e logo procurou os policiais. Ao fazer o anúncio no palco, a criança foi encontrada em seguida.

A programação de pré-carnaval deve continuar ao longo da tarde e noite. O Suvaco da Asa, bloco voltado para os adultos, inicia a programação às 15h. Este ano, o tradicional bloco criado em 2006 escolheu como grande homenageado desta edição o cantor pernambucano Reginaldo Rossi, morto em 2013.

Para quem procura outras opções no sábado, o brasiliense poderá curtir o bloco do Galo Cego, às 13h, no Setor Bancário Sul (em frente ao Outro Calaf), e o Beco Elétrico, na Galeria dos Estados, a partir das 17h. E as atividades também ocorrerão de forma descentralizada. O Núcleo Bandeirante vai receber o bloco Trem das Cores, na Praça Padre Roque, a partir das 12h.