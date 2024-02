Carro bate em mureta de proteção da passarela de pedestre na 113 Sul

Um carro do modelo HB20 cinza bateu na mureta de proteção da ventilação da passarela de pedestres da SQS 113 sul na manhã deste domingo (4/2), por volta das 10h30. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um homem de 38 anos estava dirigindo o veículo.

A força da batida foi tão grande que arremessou a lixeira de concreto que ficava na lateral da entrada da passarela para dentro da passagem. Em seguida o carro colidiu frontalmente na mureta que atravessou a pista para entrar na quadra.

O condutor foi atendido no próprio veículo. Ele estava consciente, orientado, sem ferimentos e permaneceu no local. Uma faixa foi interditada para o socorro e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).

Carro colide com mureta de proteção da passarela de pedestre na SQS 113 Sul. (foto: CBMDF/ Divulgação)