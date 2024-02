Carro e ônibus batem de frente no Recanto das Emas e dois ficam feridos

Um ônibus da empresa Urbi bateu de frente com um carro na madrugada deste domingo (04/02) no Recanto das Emas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o carro era ocupado por três homens e o ônibus estava com passageiros.

Dois homens que estavam no carro, incluindo o motorista que estava sem documentos, ficaram feridos com cortes e traumas no rosto. Eles foram encaminhados ao Hospital de Base do Distrito Federal.

Apesar da colisão frontal, o motorista e os passageiros do ônibus não sofreram ferimentos. A batida aconteceu próximo a UPA do Recanto das Emas, no entanto os militares não têm informações sobre a dinâmica do acidente.