Comunidade Católica Obra de Maria promove Encontro de Carnaval

O Encontro de Carnaval da Comunidade Católica Obra de Maria – Missão Brasília programou três dias de encontro com o Espírito Santo e aprofundamento da fé. O evento pretende atrair cerca de 1.500 devotos à sede da comunidade, na Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, com uma programação de pregações, missas, palestras e música. Na edição deste ano, estarão presentes, Dom Adair Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa (GO), e o Padre João Carlos Almeida, conhecido como Padre Joãozinho.

Assis Rocha, representante e missionário da Obra de Maria, afirma que o retiro é realizado desde 2006 com o objetivo de evangelizar e acolher as pessoas. “É um encontro tradicional que fazemos. O carnaval sempre remete à alegria, e esse é um momento oportuno para aprofundar a fé e aproveitar o tempo da graça de Deus para nos abençoar”, acredita.

O encontro começa no próximo domingo (11/02) e vai até a terça-feira (13/02), todos os dias das 8h às 18h. Na celebração deste ano, o tema é “Porque a alegria do Senhor será a vossa força”. A entrada é franca.

“Durante o dia teremos uma lanchonete aberta, bazar e livraria. O objetivo é que as pessoas tenham esses serviços para poderem passar o dia conosco. Além disso, teremos grupinhos para crianças, atividades de evangelização, bloquinho de carnaval com músicas religiosas, e muita descontração”, indica Assis. O missionário lembra que haverá arrecadação de roupas e alimentos não perecíveis no espaço do braço-forte, onde é organizado o trabalho social da comunidade, voltado para famílias do Recanto das Emas e da Vila Cauhy.

A terapeuta ocupacional Daniela Palma, 43, garante que não perde um encontro de carnaval desde 2008. “O retiro de carnaval foi a isca perfeita e Deus pescou a gente”, entusiasma-se. “Tenho muito carinho por esse retiro de carnaval, até evito marcar viagens, ou compromissos fora, para estar presente pelo menos um dia”, ressalta.