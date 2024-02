Rebanhão chega à 38ª edição unindo cristãos no carnaval

Milhares de fiéis se reunirão em oração, na Arena BRB Nilson Nelson, de domingo a terça-feira, com programação variada - (crédito: Foto: Divulgação RCC Material cedido ao Correio - Arquivo Pessoal) Giulia Luchetta Giulia Luchetta E-mail

Faltam 5 dias para a 38ª edição do Rebanhão, o tradicional evento católico de carnaval incluído no Calendário Oficial de Eventos do Distrito Federal. De 11 a 13 de fevereiro, a Arena BRB Nilson Nelson está reservada para momentos de pregação, missa, shows, e evangelização, com espaços para todas as idades. De acordo com a organização, são esperadas 30 mil pessoas ao longo dos três dias de festejo promovido pela Renovação Carismática Católica do DF (RCC-DF), com apoio da Arquidiocese de Brasília, Rádio Nova Aliança, Canção Nova, e Comunidade Renascidos em Pentecostes.

Para o Presidente do Conselho da RCC-DF, Antônio Manoel de Souza Filho, o Rebanhão marca um recomeço a cada ano. “Em cada evento vivemos o novo de Deus. Esse ano, de modo muito especial, o Senhor nos chama a viver a alegria que só Deus é capaz de proporcionar. Viveremos muitos dias de pregação, adoração ao santíssimo sacramento e o ápice da fé: a Santa Missa”, detalha. “A programação vai proporcionar uma alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas”, garante.

A estrutura do evento contará com oração e aconselhamento para casais, espaços para atendimentos de confissões com sacerdotes de diversas paróquias do DF, além de grupos destinados à expressão da fé de adolescentes e crianças, com temáticas e linguagens apropriadas. O Rebainho, é onde o público infantil de 3 a 12 anos tem o momento de encontro com Deus. No Adolesantos há pregações com dinâmicas, teatro e arte inspirada na sagrada escritura, para jovens de 13 a 16 anos.

Segundo Nicolle Cristina Guedes, 13, o encontro de domingo, no primeiro dia, é o que reúne mais jovens. “Eu acho muito legal. O adolesantos sempre tem danças e dinâmicas, é uma coisa bem alegre para os jovens, então falar de alegria não é muito difícil”, comenta sobre o tema do Rebanhão 2024.