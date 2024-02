Hemocentro: campanha convoca foliões a doarem sangue antes do carnaval

A Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) promove três dias de campanhas carnavalescas para convocar os foliões a doar sangue. Nesta terça-feira (6/2), os integrantes da Escola de Samba da Aruc se concentrarão no estacionamento da Fundação, seguidos pelo bloquinho Capivaretas nesta quarta-feira (7/2). Já nesta quinta-feira (8/2), a Unidade Móvel da Fundação desembarca na Administração Regional da Candangolândia para atender os doadores da cidade.

O objetivo da fundação é coletar 180 bolsas de sangue diariamente.

A gerente de Captação de Doadores da FHB, Kelly Barbi, afirmou que a abertura da unidade para as festividades garante o abastecimento do estoque de sangue. “Historicamente, enfrentamos baixa no período de feriado. Estamos fazendo um esforço para, antes da festividade, fortalecer o estoque para passarmos bem o feriado. Precisamos estar abastecidos de maneira estratégica para as emergências. Devido às aglomerações, a tendência é aumentar a necessidade”, apontou.

Como participar

É obrigatório fazer o agendamento para doação de sangue pelo site Agenda DF – Serviço de Agendamentos do Distrito Federal ou pelo telefone 160. O Hemocentro de Brasília fica no Setor Médico Hospitalar Norte (início da W3 Norte), próximo ao HRAN e à Fepecs, e atende de segunda a sábado, das 7h15 às 18h.

Para incentivar o maior número de doadores, grupos com mais de 10 pessoas podem acionar a gerência de captação para providenciar o transporte de ida e volta dos doadores. Para agendar, basta enviar uma mensagem para o telefone (61) 99136-2495.

*Com informações da Agência Brasília