Homem tenta matar enteado com golpes de enxada no Sol Nascente

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio, nesta quarta-feira (7/2), o acusado teria agredido o enteado com golpes de enxada no Sol Nascente.



O suspeito teria se desentendido inicialmente com sua companheira, momento que o mesmo a teria ofendido, ameaçado e a agredido com empurrões. Em seguida, o suspeito teria direcionado seu ataque de fúria contra um menino de 18 anos, golpeando-o ao menos 2 vezes com uma enxada. A vítima se defendeu com as mãos e o antebraço.

A briga só acabou por intervenção da mãe do jovem que conseguiu retirar a enxada das mãos do agressor que fugiu. A vítima precisou ser transportada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) localizou o suspeito e o autuaram em flagrante.

O indivíduo tinha inúmeros antecedentes criminais por crimes de violência doméstica e familiar, tendo sido preso em outubro de 2023 por crimes cometidos contra sua companheira.