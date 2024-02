Carnaval no DF: foliões devem enfrentar chuva no fim de semana

A chuva na época do carnaval já se tornou um evento comum na folia do Distrito Federal e neste ano, mais uma vez, as precipitações devem pairar entre os foliões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na sexta-feira (9/2) e no sábado (10/2), a previsão é de céu nublado e pancadas de chuva. As precipitações devem diminuir no domingo (11/2), com pancadas isoladas em alguns lugares do DF.

De acordo com o Inmet, segunda (12/2) e terça-feira (13/2) de carnaval devem apresentar condições mais favoráveis para as festas. Com mínima de 18° ou 19º e máxima entre 25º e 26º. O começo da semana mantém a temperatura dos dias anteriores, mas com poucas chances de chuva.

O Instituto alerta que, por serem datas mais distantes, a previsão nos dois últimos dias de folia é menos precisa e, por isso, ainda não consta no site oficial.



Por via das dúvidas, tenha capa de chuva em mãos para não deixar o tempo estragar a animação da festa. Outras dicas para curtir o carnaval sem descuidar da saúde podem ser conferidas no site do Correio.