Estudante foi esfaqueado do lado de fora de casa, indica perícia

A perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta terça-feira (13/2) não encontrou vestígios de sangue na casa em que o estudante da Universidade de Brasília (UnB) Lucas Resende Monte, 20 anos, foi encontrado morto, em Sobradinho.

Ao Correio, o delegado-chefe da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), Hudson Maldonado, afirmou que toda a casa passou por testes com luminol. “O objetivo era localizar algum vestígio de sangue, ainda que o local tivesse sido lavado”, ressaltou. “Mas nada foi encontrado, ou seja, o indicativo é de que Lucas tenha sido golpeado no mesmo local em que foi encontrado (fundo do lote)”, reforçou o delegado.

A reportagem também teve acesso à imagem do que seria a faca utilizada no crime. Segundo Hudson Maldonado, ela foi encontrada próximo ao corpo de Lucas Resende.

Faca que teria sido utilizada no crime estava ao lado do corpo de Lucas Resende (foto: Divulgação/PCDF)

Nota de pesar



Em nota publicada nesta terça-feira (13/2), a UnB lamentou a morte do estudante. “É com profundo pesar que a Universidade de Brasília (UnB) recebeu a notícia do falecimento do estudante Lucas da Silva Resende do Monte. Neste momento de consternação, expressamos nossas condolências à família e aos amigos. Compreendemos a dor que essa perda irreparável causa a todos que o conheciam, e nos solidarizamos nesse momento de luto”, disse um trecho da nota.

Lucas estava desaparecido desde sábado (10/2), quando teria ido visitar um amigo. A família chegou a registrar boletim de ocorrência um dia depois. O corpo do estudante foi encontrado com sinais de violência na terça-feira (13/2) no lote onde residia o amigo que ele tinha ido visitar.