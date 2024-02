UnB lamenta morte de aluno após corpo ser encontrado em Sobradinho

Um estudante da Universidade de Brasília (UnB) que estava desaparecido desde sábado (10/2), foi encontrado morto em condomínio em Sobradinho, nesta terça-feira (13). Lucas Resende Monte tinha 20 anos e era aluno da Faculdade de Educação Física (FEF). Em nota, a UnB lamentou a perda do jovem e prestou condolências à família e amigos do jovem.

Nota de Pesar



É com profundo pesar que a Universidade de Brasília (UnB) recebeu a notícia do falecimento do estudante da Faculdade de Educação Física (FEF) Lucas da Silva Resende do Monte. O corpo do estudante foi encontrado na região administrativa de Sobradinho.

Neste momento de consternação, expressamos nossas condolências à família, aos amigos e toda a comunidade da FEF. Compreendemos a dor que essa perda irreparável causa a todos que o conheciam, e nos solidarizamos nesse momento de luto.

Apaixonado por música e esporte

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda. “Nem existem palavras ou qualquer tipo de expressão para o tamanho de dor e perda”, diz uma postagem. Descrito como ótimo amigo, ouvinte e companheiro, Lucas vai deixar saudades na vida de quem ele passou. “Espero que esteja em um lugar melhor, irmão, obrigado por todas as memórias”, escreveu um amigo.

Além de estudante, Lucas gostava de cantar e publicava covers de músicas na internet. O maior sonho dele, no entanto, estava relacionado ao esporte. Em vídeo gravado em 2022, repostado pelos amigos, o jovem conta seu maior sonho: ter uma instituição onde poderia dar aulas de basquete para pessoas em vulnerabilidade.

O caso

Lucas estava desaparecido desde sábado (10/2), quando teria ido visitar um amigo. A família chegou a registrar boletim de ocorrência um dia depois.

O corpo do estudante foi encontrado com sinais de violência na terça-feira (13/2) no lote onde residia o amigo que ele tinha ido visitar. "Trata-se de ocorrência que narra o delito de homicídio e localização de cadáver. O corpo da vítima foi encontrado hoje (13/2), por volta das 9h, por policiais civis. O corpo estava dentro de um lote, nos fundos do lote, num matagal. O terreno é murado, mas, na parte dos fundos, é um capinzal. A delegacia apura o caso", disse a Polícia Civil.