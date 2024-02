Os casos de dengue seguem aumentando no Distrito Federal e preocupando a população, em especial os idosos. Segundo o último boletim epidemiológico publicado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), foram registrados 23 óbitos na capital, sendo que 12 deles foram de pessoas com 60 anos ou mais. O número representa 52% dos casos que evoluíram para morte. A pasta investiga ainda outros 66 casos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (14/2).



A maioria dos casos de dengue que evoluíram para óbito foram de pessoas que tinham 80 anos ou mais, com cinco notificações. Em seguida, aparece a faixa etária de idosos de 60 a 69 anos, com quatro mortes. Pessoas com idades de 70 a 79 anos, 40 a 49 anos e 20 a 29 anos estão com três óbitos notificados em cada faixa etária. Além disso, o DF registrou ainda a morte de um bebê menor de um ano e uma criança entre 5 e 9 anos.

Em relação à região administrativa onde essas pessoas residiam, o maior número se concentra em Ceilândia, com quatro mortes, seguido pelas regiões de Estrutural, Guará, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião e Taguatinga que registraram dois óbitos em cada. De acordo com o documento, das mortes notificadas, 13 foram de pessoas do sexo masculino e 10 do sexo feminino.

Aumento de casos

Ainda de acordo com o boletim, o DF registrou 20.063 casos prováveis em uma semana entre os moradores da capital. Ao todo, foram notificados 66.361 casos em residentes da cidade, que representa aumento de 1.303,09% de casos prováveis quando comparado com o mesmo período de 2023.