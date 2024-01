Casos de dengue no DF em 2024 superam a população do Lago Sul

Com 31.236 casos de dengue registrados desde o início do ano, o número de pessoas que pegaram a doença no Distrito Federal já supera a população do Lago Sul, que tem 30.446 habitantes, de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) de 2021. A quantidade é maior ainda que a população de outras sete regiões administrativas (RAs): Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Park Way, Candangolândia, Fercal, Varjão e SIA.

De acordo com levantamento feito pelo Correio com base em dados do Painel de Monitoramento de Casos de Arboviroses do Ministério da Saúde, um a cada 90 moradores da capital federal pegou dengue em 2024. A alta incidência coloca o DF no topo do ranking de proporção de casos da doença, contabilizando casos apenas deste mês.

Até esta quarta-feira (31/1), Brasília registrou sete mortes em decorrência da doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti. Outros 23 óbitos estão em análise. Em entrevista ao programa CB. Poder, a secretária de Saúde do DF (SES-DF), Lucilene Florêncio, destacou que a capital está vivendo uma epidemia.