Sábado (17/2) tem possibilidade de chuvas intensas e alerta de perigo no DF

O fim de semana promete ser chuvoso como nos últimos dias do DF. O sábado (17/2) segue a tendência de nebulosidade e possibilidade de chuvas fortes no período da tarde. O volume e a intensidade, que podem passar dos 30 milímetros, chamam atenção, o que fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir alerta laranja, que indica perigo nas chuvas do DF este fim de semana.

A chuva faz com que grande parte do dia seja nublado. No entanto, as temperaturas sobem com a mínima registrada de 19 °C e a máxima com possibilidade de chegar aos 30 °C. A umidade deve variar entre 95% e 45%.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, este tipo de previsão é comum para época do ano e a quantidade de chuvas neste início de ano é analisada como positiva. “Algumas das regiões já ultrapassaram o esperado para este período em 2024”, afirma a especialista. Por isso a tendência permanece. “O alerta é devido a instabilidade do tempo e vai permanecer no mínimo até domingo às 10h”, conta.

Por conta dessa situação, é preciso ter cuidado. Há a possibilidade de quedas de galhos, alagamentos e raios e descargas elétrica. No trânsito a atenção deve ser redobrada porque as pistas devem permanecer molhadas.

A meteorologista ainda faz outras indicações para quem decidir sair este fim de semana. “Em caso de rajadas de vento, não se abrigar embaixo de árvores, não estacionar veículos perto de torres de transmissão e, se possível, desligar eletrodomésticos e quadros de energia”, pontua Andrea. “Todo cuidado é pouco para esta época do ano”, destaca.