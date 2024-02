Fumacê a todo vapor para uma volta segura às escolas

Caio Ramos*

O Governo do Distrito Federal (GDF) está empenhado em minimizar os riscos de contaminação com dengue para os estudantes que retomam às aulas, nas 827 as escolas da rede pública, segunda-feira (19/2) que vem. Uma ação coordenada pelas secretarias de Saúde e de Educação dedetizará, com fumacê, todos esses estabelecimentos até o final de março. Até agora, a medida foi realizada em 90 deles, em Ceilândia e São Sebastião, cerca de 10% do total. Mas, outras regiões administrativas também estão recebendo a aplicação do inseticida.

Nesta sexta-feira (16/2), o Correio acompanhou essa operação no Centro Educacional 7, de Ceilândia (CED 7), frequentado por 2,5 mil jovens, parte dos 472 mil alunos das escolas públicas da capital federal. A diretora Adriana Rabelo disse que, além do fumacê, "iremos fazer uma campanha com cartazes informando como enfrentar a doença, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde. E os professores de ciências e biologia também darão explicações aos estudantes e funcionários sobre como se protegerem".

O administrador de Ceilândia, Dilson Resende, esteve no CED 7 verificando a aplicação do inseticida — feita em níveis sem riscos à saúde humana. Ele lamentou a epidemia que atinge a região administrativa. "Nós estamos vivendo um momento difícil em Ceilândia, que concentra o maior foco de dengue no DF. Mas, com as práticas que as diretoras de nossas escolas estão adotando — higienizando e limpando com todos os cuidados que a dengue exige — teremos um bom ambiente para os estudantes. E o fumacê vem dar um toque final nessa segurança", declarou.

Diego Normandia representante de empresa Real JG, contratada para aplicar o fumacê, comentou que todas as salas, móveis e áreas da escola estavam sendo lavadas e higienizadas com álcool e outros produtos de limpeza. "Nas canaletas e calhas, estamos jogando hipoclorito e água sanitária, para evitar surgimentos de focos do mosquito da dengue. Também estamos cortando o mato. O ano letivo começará perfeitamente", garantiu.

As ações do GDF atendem a uma determinação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para proteger os estudantes. Desde o início do ano, 67.897 pessoas estão registradas como casos suspeitos de dengue, doença que matou 25 pessoas no DF.

*Estagiário sob supervisão de Manuel Martínez