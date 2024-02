Secretarias do DF assinam acordo com TRE para cartórios eleitorais itinerantes

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) e a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) assinam, nesta terça-feira (20/2), um Acordo de Cooperação Técnica para execução unidades móveis de alistamento eleitoral.

O acordo vai possibilitar que jovens entre 15 e 18 anos (incompletos) possam tirar o título de eleitor em unidades móveis do Na Hora, da Sejus. O Governo do DF vai disponibilizar ainda cartórios eleitorais itinerantes para a emissão do documento e coleta biométrica em escolas de ensino médio e profissionalizante.



Estarão presentes no momento da assinatura a secretária da Sejus-DF, Marcela Passamani, o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati, e a secretária Hélvia Paranaguá, da SEEDF.