Ministério da Saúde registra 35 mortes por dengue no Distrito Federal

O novo boletim de casos de dengue, divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde desta segunda-feira (19/2), mostra que o Distrito Federal registrou 35 óbitos pela doença em 2024.

Os dados constam no painel de casos de dengue do ministério. Os números mostram, ainda, que há 79.287 casos prováveis da doença na capital federal — 69 óbitos em investigação. Os números da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) deverão ser atualizados ainda esta semana.

O boletim epidemiológico mais recente, divulgado pela pasta na quarta-feira (14/2), registrou 66.361 casos prováveis da doença de 1° de janeiro a 14 de fevereiro, com 23 mortes confirmadas e 66 em investigação.

Ouvidoria

Com a alta nos casos de dengue no Distrito Federal, também houve o aumento do número de denúncias relacionadas à doença. Segundo o Governo do DF (GDF), entre os dias 1º de janeiro e 13 de fevereiro deste ano, a Ouvidoria registrou 3.409 demandas com relação à dengue.

No mesmo período do ano passado, foram computados apenas 253 registros sobre o mesmo assunto. O número representa um aumento de 1.247,4%.