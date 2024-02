Jovem de 23 anos sequestrado em Ceilândia é encontrado morto

O corpo de Mateus Silva Cruz, 23 anos, foi encontrado nesta terça-feira (20/2). O jovem estava desaparecido desde domingo (18/2), após ter saído de casa para encontrar uma amiga, em Ceilândia, e ser sequestrado por seis homens.

A informação foi confirmada pela mãe do rapaz ao Correio. De acordo com a família, Mateus saiu de casa por volta de 23h40 para encontrar uma colega, na QNO 19, onde ocorria uma festa. Imagens do circuito de segurança de uma distribuidora de bebidas da região mostram o rapaz parou o veículo, um Fiat Uno e, ao sair do carro, foi agredido por seis homens, ficando desacordado.

Os suspeitos levaram o veículo de Mateus e deixaram o rapaz no local dos ataques. No entanto, na sequência, os agressores voltaram e colocaram o jovem dentro do carro e foram embora. Desde então, o paradeiro dele era incerto.

Aguarde mais informações



