Polícia investiga desaparecimento de jovem de 23 anos em Sobradinho 2

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o desaparecimento de um jovem de 23 anos, que não é visto há quase um mês. Daniel Luis da Silva saiu de casa, em Sobradinho 2, na noite de 23 de dezembro e nunca mais voltou.

Daniel vestia uma calça preta e um casaco azul escuro. Ao Correio, familiares disseram que, na noite do desaparecimento, por volta das 23h40, o jovem trocou mensagens com uma amiga pelo celular e não demonstrou estar aflito. No dia seguinte, o celular já não recebia ligações ou mensagens.

O caso é investigado pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2). A PCDF pede para que, quem tiver informações sobre o paradeiro de Daniel, ligue para o número 197, da Polícia Civil.