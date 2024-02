Obras de drenagem na 110 Norte devem começar neste semestre, diz secretário

Em entrevista ao programa C.B Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, desta terça-feira (20/2), o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, disse que as obras de drenagem das quadras 10 e 11 Norte devem começar neste semestre. O secretário conversou com as jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira sobre as obras previstas no programa Drenar DF, criado com o objetivo de corrigir o problema histórico da drenagem pluvial no Plano Piloto e reduzir a possibilidade de alagamentos e enxurradas causadas pelas chuvas que acontecem em Brasília.

O secretário explicou que as obras do programa serão realizadas em três etapas. “Esse programa (Drenar DF), é fundamental e há anos estava na prateleira. Estamos realizando a primeira etapa que vai da 402 até a 408. Temos a licitação que está preparada para fazermos ainda neste semestre para começarmos a obra que vai da 10 a 11 da Asa Norte, desde a parte de cima, as 700, até a beira do lago.” explicou.

O secretário chamou a atenção para a outra parte da drenagem. “Temos um problema grave também em Taguatinga. Lá estamos fazendo a obra da BRT e da requalificação completa da Avenida Hélio Prates. Antecipamos uma parte do pacote dessa área de drenagem, da facita, que fica próximo à região da Star Móveis e Feira dos Goianos. Essa obra nós já estamos realizando”, destacou. “As obras do Drenar, nessa primeira etapa, neste primeiro semestre, ficam prontas” prometeu o secretário.

Outro ponto que entrou em pauta foram as obras que causam transtorno ao brasiliense. Duas partes que importantes, na visão do secretário, são as BRTs. O secretário avaliou o caso do corredor do BRT Oeste, que sai do Sol Nascente e que chega até o Setor Militar Urbano. A obra passa pela Hélio Prates , Pistão Norte, e vai unificar com a parte que vem do Pôr do sol que vem pela Elmo Serejo. "Já estamos fazendo a integração dela que vai chegar aqui no Buriti, que vem pelo Setor Gráfico, e a outra pelo setor militar. É uma obra que vai demorar um pouco, causa transtorno, mas a população vai ganhar com isso” disse ele.

Sobre o BRT Norte, o secretário ressaltou que a obra vai dar um fluxo muito grande. "Foi pedido dividir essa obra em três trechos, uma nós já estamos com a licitação na praça. Certamente devemos começar em abril, que já é da terceira faixa. Então vamos abrir uma terceira faixa, nas laterais de um lado e de outro, então vamos abrir uma terceira faixa na lateral de um lado e de outro para as pessoas trafegarem com mais velocidade para chegarem em casa”, concluiu.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado