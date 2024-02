O secretário de Transporte e Mobilidade (Semob), Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira, decidiu deixar o governo do Distrito Federal. A exoneração foi publicada em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (20/2).

O ex-secretário já havia demonstrado desejo de sair do governo no início do mês. Ele alegou motivos pessoais ao governador Ibaneis Rocha (MDB).

No lugar, assume Zeno José Andrade Gonçalves. Ele era chefe de gabinete de Flávio e já ocupou a função de prefeito de Rosário Oeste, de Mato Grosso. A escolha dele para o cargo é definitiva.

Perfil

Zeno é funcionário de carreira do Banco do Brasil e já trabalhou no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O novo secretário foi prefeito de Rosário Oeste por dois mandatos: de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008.