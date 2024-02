Cultura lançará chamamento para nova gestão do Cine Brasília, nesta quinta (22/2)

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) publicará, nesta quinta-feira (22/2), no Diário Oficial do DF (DODF), o chamamento de convocação para as Organizações da Sociedade Civis (OSCs) que tenham interesse em gerir o Cine Brasília. Os interessados serão responsáveis pela gestão da programação pelos próximos três anos.

Segundo fontes da Secec, a OSC escolhida terá um orçamento de R$ 2 milhões por ano para cuidar da programação do Cine Brasília — sendo um total de R$ 6 milhões ao final do contrato com o governo.

Com o fim do contrato com a OSC anterior, a gestão do espaço ficou vaga. Por esse motivo, a Secec aproveitou para realizar a manutenção do local. A expectativa é que, ao final do processo de seleção, as obras estejam concluídas.

Mais detalhes do chamamento estarão no DODF desta quinta-feira.