Reservatório do Descoberto atinge capacidade máxima e transborda

Como resultado das chuvas intensas que caíram nas últimas semanas, o Reservatório do Descoberto atingiu sua capacidade máxima e transborda, desde 11 de fevereiro, por meio de uma estrutura controlada, denominada vertedouro. O reservatório é responsável pelo abastecimento das regiões administrativas de Ceilândia, Sol Nascente, Taguatinga, Samambaia, Vicente Pires, Arniqueira, Águas Claras, Candangolândia e Núcleo Bandeirante.

Em nota, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que se trata de um acontecimento aguardado, mas que o morador da capital do país ainda precisa manter os bons hábitos do uso racional de água para preservação do bem natural, em razão dos longos períodos de estiagem na cidade. Em média, o consumo total diário de água no DF é de 461.546.000 litros por dia, segundo a companhia.

A Caesb informa que se preparou para o enfrentamento do período de estiagem, com o aumento da sua capacidade de produção de água com os sistemas Bananal (700 l/s), Lago Paranoá (700 l/s), Gama (320 l/s) e Corumbá (1.400 l/s), totalizando um incremento de 3.120 l/s. O aumento de captação de água disponibilizada para a população foi de 30%.

Ainda de acordo com a companhia, o Sistema Produtor de Água de Corumbá garantirá a segurança hídrica do DF para as próximas décadas, a partir do incremento de 12,49% na capacidade de produção de água da capital.

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) informa que última vez que o Reservatório do Descoberto chegou a sua capacidade máxima foi em 22 de fevereiro do ano passado. A agência ainda aponta que o consumo médio per capita do brasiliense em 2023 foi de 141 litros de água por dia.

A Barragem de Santa Maria, localizada no Parque Nacional de Brasília, está com 52,8% da capacidade. O reservatório é responsável pelo abastecimento das regiões de Plano Piloto, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, SIA, Guará e SCIA/Estrutural.

Economia

Apesar das boas notícias em relação à segurança hídrica do Distrito Federal, a Caesb alerta que os bons hábitos de consumo da água ainda são necessários, haja vista os meses em que não ocorrem chuvas na região. A companhia explica que para que o usuário faça a verdadeira gestão sustentável do recurso, é preciso pensar de forma mais abrangente e sistêmica, modificando os hábitos de consumo.

São várias ações que devem ser adotadas no dia a dia, entre elas: verificar regularmente possíveis vazamentos em casa; irrigar as plantas com regador ao invés de mangueira; quem tem áreas externas, preferir plantas nativas do Cerrado, que são mais resistentes e demandam menos água; usar aeradores de torneira que consomem menos água; retirar os restos de comida da louça a ser lavada, usar uma bacia para colocar a louça enquanto passa o sabão e enxaguar todas de uma vez; manter piscinas cobertas fora do período de uso; usar baldes para lavar o carro, janelas, etc; reaproveitar a água da lavagem de roupas para lavar pisos e áreas externas; e acumular várias peças de roupas sujas para usar a máquina de lavar apenas uma vez.

O autônomo Marcio Leandro de Oliveira Silva, 44 anos, conta que em casa o consumo de água dos dois filhos, um de 16 e outro de 6 anos, é bastante regrado, principalmente no momento dos banhos. "Chego até a desligar o chuveiro", revela. "Não é só uma forma de economizar na conta de água e de energia, mas também de preservar os recursos hídricos. Por morar em um apartamento pequeno, não consigo reutilizar a água da máquina para limpar a casa", lamenta.

Previsão do tempo

Este sábado deve ter pancadas de chuvas, como as que ocorreram nos últimos dias na capital. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de chuvas intensas para o DF. O alerta, que deve durar até, pelo menos, 10h da manhã de hoje, é emitido quando há previsão de precipitações acima dos 20mm. No caso do DF, esse volume pode chegar aos 50 mm, com riscos de corte de energia, alagamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas. Os ventos podem chegar aos 60 km/h. As máximas devem ficar entre 27ºC e 28 ºC.

"A partir de domingo, haverá mais abertura, mas a máxima ainda deve ficar por volta dos 29ºC. Entre domingo e terça-feira, deve haver nebulosidade ao longo do dia, mas sem chances de chuva. Mas depois as chuvas devem retornar", conta a Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, que destaca que o período chuvoso costuma durar até a primeira metade de maio no DF.

A média histórica de precipitação no mês de fevereiro na capital é de 179.54 mm. Algumas estações meteorológicas têm medições que já ultrapassaram essa marca: Gama (326.6 mm), Águas Emendadas (258.6 mm) e Paranoá (191.4 mm). A estação do Plano Piloto acumulou 133 mm de precipitação até o momento em fevereiro.