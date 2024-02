Carro é "engolido" por vala após temporal na BR-070; veja vídeo

A forte chuva que atingiu o Distrito Federal causou transtorno. Na tarde desta sexta-feira (23/2), um carro caiu dentro de uma vala, após sair da pista, no km 5, da BR-070, sentido Águas Lindas de GoiáS.

O caso ocorreu por volta de 18h. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), havia dois passageiros dentro do veículo. Uma equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) precisou guinchar o veículo. A água batia acima do quadril dos agentes de trânsito. Veja o vídeo.

Quando o socorro chegou no local, o motorista e o passageiro já estavam fora do veículo. Ninguém ficou ferido.