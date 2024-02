GDF faz derrubada e desocupação de aldeia indígena no Paranoá

Uma operação do Governo do Distrito Federal nesta sexta-feira (23/2) gerou revolta entre indígenas da aldeia Ahain Aam na Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Paranoá Sul. Vídeos gravados pelos moradores da comunidade mostram grupo de servidores do DF Legal, Polícia Militar e outros órgãos distritais em abordagem por volta de 12h.

Em nota, DF legal confirmou a ação. Segundo a pasta, a finalidade da operação é "desconstituir ocupação irregular instalada recentemente em uma área próxima ao balão do Paranoá em que parte dela pertence à Terracap e outra parte pertence ao DF após desapropriação".

Nas imagens, o responsável pela operação alega que a área pertence à Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e que a desocupação seria feita a menos que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) solicitasse que eles parassem, mas a Funai não apareceu. O servidor também informou que a Funai deveria ter chegado no local às 9h. Procurada, a Terracap afirmou que a terra pertence à pasta, mas que a autarquia não participou da operação.

Por volta das 16h desta sexta-feira (23/2), os oficiais entraram com um trator e dentro do local e derrubaram o portão feito pela comunidade. Segundo Muriã Pataxó, morador da Ahain Aam, eles conseguiram fazer contato com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), que enviou representante ao local para negociar com o GDF. Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) também participa da negociação, informou Muriã.

Os indígenas afirmaram que a operação era brutal e questionaram o número de agentes armados na ação. “Para derrubar lona não precisa de facão não, o facão é para quê?”, questionou um dos moradores. Mesmo com a resistência, os agentes desmontaram construções de madeira e lona do local. Os servidores afirmaram que não iriam mexer nas residências dos indígenas, apenas em uma parte do local.