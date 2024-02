Mulher fica em estado grave após ser atropelada na BR-060

Uma mulher de 32 anos foi levada em estado grave para o hospital após ser atropelada na BR-060. O acidente ocorreu na noite desta sexta-feira (23/2). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima apresentava fratura no fêmur e traumatismo cranioencefálico.



Por volta das 22h30, uma equipe dos bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência de atropelamento na BR-060, em frente a garagem da antiga Viplan, no sentido Brasília. No local, os socorristas encontraram a mulher de 32 anos caída após ser atropelada por um GM Ônix, de cor prata.

A vítima foi atendida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Base (IHBB). De acordo com o CBMDF, ela estava consciente e desorientada. A mulher apresentava fratura no fêmur direito e traumatismo cranioencefálico, além de suspeita de fratura no braço direito.

O condutor do automóvel não se feriu. O local ficou aos cuidados da Concessionária Triunfo, que administra a referida rodovia.